„Eesti selgeltnägijate tuleproovi“ saatejuht Urmas Eero Liiv tunnistab, et tema ei uskunud, et saade veel ühe hooaja saab. „Mõtlesin, et äkki pole võimekaid tegijaid, aga ma ütlen – sellel hooajal juhtub midagi. Esile kerkib üks tegija, kes on isegi ehk suurem, kui omal ajal legendaarne nõid Nastja!“ teatab Liiv.

„Ma ei saa veel öelda, kes see on ja meil pole saade lõpule ka viidud, aga praegu salvestatud saadete mõttes on see küll arusaamatu ja jahmatav,“ paljastab ta.

Liiv ütleb, et salvestatud on üle poolte saadetest ning meeskond ootab inimesi samuti kaasa lööma ja neile oma üleloomulikke lugusid saatma. Kuidas aga tuli lõpuks otsus uus hooaeg teha? „Kõigepealt olid tahtjad ja siis hakkasime me vaatama, et ilmselt võib teha.“ Saatesse soovijaid oli Liivi sõnul üle saja, castingule tuli aga umbes 60. „See on tänapäeval väga harv, et nii palju inimesi tahab tulla telesaatesse,“ ütleb ta. Sajast sai 60 sel lihtsal põhjusel, et paljud inimesed ei tule alati lõpuks kohale. „Muidugi tegime me ka taustakontrolli – ankeedid ja intervjuud. Päris pooltoobiseid pole ka mõtet kokku korjata,“ sõnab Urmas Eero.

Muide, sel aastal osaleb tuleproovi katsetel ka ravitseja Washtara, keda Urmas tegelikult katsetele ei lubanud! „Ta on varem osalenud, me ikka tahame uusi osalejaid,“ ütleb Urmas. „Aga ta murdis katsetele sisse. Ta teadis, kus need toimuvad ja me lubasime ta katsetele suure lootusega, et ta põrub.“ Kuidas selle otsuseni jõuti, näeb juba neljapäevases saates.