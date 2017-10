Öös on asju, teadis juba Mati Unt, kui 1990. aastal ilmus tema samanimeline romaan. Terve Solarise Apollo kinosaalid ja vahekoridorid on täitunud põnevil rahvahordidega. Vaevu mahub liikuma ning vaatepilt meenutab Nõukogude Liidu aega, kui poe järjekordi ummistasid sajad inimesed, kes olid vorstilati nimel nõus tunde seisma. Rahvast tuleb end täiest jõust läbi trügida, sest inimeste tähelepanu on haaranud virtuaalmaailma atraktsioonid, kus on võimalik reaalse maailma eest plehku panna. Vaevalt jagub hingamiseks õhku, tunda on tugevat energiajoogi, alkoholi ja karastusjookide lõhna, taustal mängib rütmikas muusika.

Kui jõuan teisele korrusele, haaravad mu tähelepanu meeletult pikas järjekorras tunglevad noored ja vanad, kes kõik üritusele pääseda soovivad. Tänan jumalat, et ostsin pileti ette, nii et olen piletijärjekorras seismisest pääsenud ning saan rahumeeli eskalaatoriga sõita kolmandal korrusel toimuvale Mängudeööle. Seisan mõnda aega garderoobi järjekorras, ent seekord see polegi nii igav: riietehoiu kõrval torkab silma pikk kuvaritega kaetud laud, mille taga istuvad tihedasti teineteise kõrval noormehed, kes sedapuhku ei tähista pika laua taga midagi, vaid hoopis võistlevad üksteisega. Pühendunud mängurid on mängu niivõrd sisse elanud, et ei märkagi rahvasaginat enda ümber – tähtis on vaid energiajook ja ekraanil toimuv.

Kell on 20.50 laupäeva õhtul, õues on juba pime ja ilm on sügisele kohaselt jahe, ent Solarise keskuse ees voorib ülemeelikus tujus rahvast uksest sisse ja välja. Paljud neist on tulnud siia müstilisele Mängudeööle, mis on Eesti üks suurimaid videomängudele ja virtuaalsele reaalsusele pühendatud üritusteseeriaid, mille juured ulatavad juba aastasse 2010.

Apollo kinosaalide vahekoridorides tammuvad mulle vastu maagiat ja seiklusi täis online-rollimängu „World Of Warcrafti“ mängu karakterid, kelle välimus tekitab kõhus õõnsa tunde. Eriti eredalt torkab silma fantaasiamängu „Runescape“ tegelaskuju The Unborn, kelle välimus pole teps mitte sõbralik, vaid meenutab õelat valitsejat.

Koridoris panevad huvilised end proovile Baasjaama SuperHOT 3D atraktsioonil, kus silmi katavad suured prillid ning mängurile on eraldatud liikumisala, kus ta saab täielikult sisse elada. Mängu esindaja räägib, et paljud mängurid kiirustavad liialt – tegelikult on võimalik igat oma sammu läbi mõelda. „Kui sina seisad, siis aeg seisab!“ jagab ta lahkelt kavalat nippi, kuidas mäng võita. Ta räägib, et tänu virtuaalreaalsusele on võimalik võitu saada ka oma hirmudest. „Kui sul on kõrgusekartus, saad vaadata oma hirmule otsa, ronides näiteks Mount Everesti mäe otsa.“

Edasi lükkab rahvasumm mind Apollo kinosaali, kus mängitakse parajasti „FIFA18“. Tegu on PlayStationi mänguga, kus kahel mänguril on võimalik valida enda jalgpalli lemmikmeeskond ning seejärel peetakse teineteise vastu maha tuline duell. Nagu jalgpallis ikka, võidab see, kes rohkem palle võrku lööb.

Vutifännidele elab kaasa elav ja rõõmus publik, keda ergutab Sprite, mida vedeleb lademetena kastides maas. Võistlustules möllavad võistkonnad, mis hiilgavad omapäraste nimedega. Vineeripiruka võistkond on rahva kindel favoriit – nime pärast, sest see pakub publikule kõvasti nalja. Samuti teevad rõõmu „FIFAt“ võõrustavate Ari Matti Mustoneni ja Sander Õiguse naljad. „See on sport, kurat, elage kaasa!“ ärgitab Sander Õigus publikut. „Kui sa ise ei löö, lüüakse sulle!“ karjub ta. Kinosaal on hämar ja õhkkond on pingeline, ent suurelt kinoekraanilt peegeldub valgust tuliste ja võistlushimuliste jalkafännide nägudele, kes kõik tahavad võita peaauhinda.

Duellis vutti pelavad noormehed nõuavad paremat ekraaniheledust, kuid Õigus purustab nende kõrged lootused: “Kurat, ole rahul, see on sul siin 9000tolline ekraan!“ Publik rõkkab naerust ja proovikivisid hakkab ületama eelmisel korral peaauhinnast ilma jäänud võistkond Teder, kes võistles magusa auhinna nimel kinoekraanil kella poole kuueni. Ari Matti ei hoia end tagasi: „Teder oli eelmisel aastal juba võidus nii kindel, et helistas kooli ja ütles, et tal jääb magister pooleli – võidab kohe PlayStation 4.“ Saatus ei soosinud ka seekord tiim Tetre ja veerandfinaalis pidi võistkond unistuse võidust taas maha matma. Võitjaks tuli hoopis TeamIsto, kes juba enne kella kahte sai endale kolm uhket kuldset karikat ja muud nänni.

Koridoris seisab filmi „Saag“ kloun

Kinosaalist lahkudes tuleb end taas trügida läbi rahvamassi, et pääseda teisele korrusele. Teisel korrusel on aga My Hits välja tulnud eriti laheda tantsulavaga, kus videopildi järgi tantsides enda tantsuoskusi proovile saab panna. Mida täpsemalt ekraanil tantsivat kuju jäljendad, seda rohkem punkte saad. Tunnen kübeke hirmu, ent sõbranna ärgitab: “Lähme!“ ja järsku avastan end tantsulaval, kümnete silmapaaride ees ning kuulen mängimas Beyoncé'i superhitti. Püüan võimalikult täpselt videopildilt imiteerida Beyoncé'i liigutusi ning mida rohkem vilgatab ekraanil „Perfect, super!“, seda enam ekstaasi lähen ja muusikasse kaon. Ka laulja Getter Jaani käis tantsulaval end proovile panemas. Kõigi tantsijate vahel loositi välja PlayStation 4.

Enne äraminekut haaravad veel mu tähelepanu kinokoridorides seisvad Exit Roomi (õuduste tuba – toim) esindajad, kes on riietunud vastavalt müstilisele ööle – tütarlaps leti taga on maskeerunud populaarse õudusfilmi „Saag“ varjumaski kandvaks klouniks, mis toob eredalt silme ette filmikaadrid, kus kloun järgmist õudust ette ennustas. Neiu kutsub küll lahkelt tutvuma ExitRoomi võimalustega, ent hirmuäratavad verised fotod laual toovad kananaha ihule ja sinnapaika see minust jääb.

"Tekken7" turniiri võitjaks tuli hobimängurist IT-tudeng

Kui tulistamismängu „Counter-Strike: Global Offensive“ magusa turniiriauhinna 1000 eurot panid tasku leedukad, siis teise turniiri tähtsaima tehnilise kaklusmängu „Tekken 7“ võitis Eesti noormees Rasmus Iila, kes sõna otseses mõttes tuli, nägi ja võitis!

Rasmus polnud varem ühelgi Mängudeöö turniiril osalenud, ent see noormeest ei hirmutanud: „Ma ei mänginud seda mängu, et turniiri võita, vaid sellepärast, et mulle meeldib see. Ma ei valmistunud ette küll kuidagi, lihtsalt mängin üpris sageli vabal ajal.“

Rasmus on ka tubli tudeng, kes lõpetas kevadel bakalaureuse informaatika erialal ja jätkab õpinguid magistris: „Arvutimäng on mu suurim hobi, kui parajasti pole vaja õppida. Kõige pikemalt olen mänginud arvuti tagant tõusmata järjest 11 tundi.“