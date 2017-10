1. Ära ole see naine, kes on meestele vaid meelelahutuseks. Hoia eemale meestest, kellel on reputatsioon naiste ärakasutamises.

Pole häbiasi võtta rahulikult ja mitte esimese asjana uue kallimaga kohe voodisse joosta.

3. Proovi saada potentsiaalses kaaslases selgust igas asjas, mis sind võiks suhtes hiljem häirida

Kas ta on töönarkomaan? On ta seltskondlik? Lapsed eelmisest suhtest? Suudaksid sellega leppida või mitte?!

4. Ära unusta neid õppetunde, mida oled saanud eelmistest suhetest

5. Proovi mõista, et ega sina pole suhtes probleemide põhjustajaks

Ära unusta, et suhe on nagu tango, kus on kaks osapoolt. Sa pead arvestama võimalusega, et oled ise oma südamevalus süüdi. Kas su käitumine või oleks võis viia asjad teie suhtes selleni, et lõpuks said ise haige?

6. Hoia distantsi dramaatiliste inimeste ja olukordadega

Dramaatilised inimesed ja olukorrad toovad su ellu tahtmatult draamat.

7. Keskendu asjadele, mille üle saad suhtes kontrolli omada

Me ei saa kõike oma suhetes kontrollida. Mõistlik on keskenduda sellele, mida saad kontrollida.

8. Kui suhe ei suju, siis tee lõpp