USA eriüksus tappis terrorivõrgustiku al-Qaeda juhi Osama bin Ladeni kuus ja pool aastat tagasi Pakistanis. Nüüd jahib Briti eriüksus Süürias tema 28aastast poega Hamza bin Ladenit, vahendab päevaleht Daily Star.

Pärast Osama bin Ladeni tapmist nimetas al-Qaeda oma uueks juhiks egiptlase Ayman al-Zawahiri, kes praegu on 66aastane. Samas kinnitavad Osama bin Ladeni majast leitud dokumendid ja kirjad, et ta soovis pärast poeg Sa´adi surma 2009. aastal just Hamzast kasvatada al-Qaeda juhi. Olgu lisatud, et Osama bin Laden pidas Hamzat ka oma lemmikpojaks.

Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) endine agent Ali Soufan rääkis telekanali CBS saates “60 minutit” juba kevadel, et al-Qaeda juhiks pürib Hamza bin Laden, kes armastas oma isa ja tahab tema mõrvarlikku ideoloogiat edasi kanda. 2015. aastal al-Qaedaga ametlikult liitunud Hamza bin Laden on avaldanud viimase paari aasta jooksul mitu audiosalvestist, milles lubatakse USA-le Osama bin Ladeni tapmise eest karmi kättemaksu.