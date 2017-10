„Radar“ otsis Rootsist üles kunagise kultusbändi Charizma liikmed. Tegu oli Rootsi hard rock ansambliga, mis kirjutas 1989. aastal loo „Join Hands“. See rääkis eestlaste ja rootslaste sõprusest. Kuigi ansambel oli aktiivne lühikest aega, andsid nad Eestis kontserte kümnetele tuhandetele inimestele, vormudes ühe põlvkonna lemmikansambliks.

„Ma ei räägi oma õpilastele, et olen olnud bändis,” ütleb ansambliliige Göran Nikolausson, kes õpetab juba mitmendat aastat Linné ülikoolis muusikat.

Kuid vendadest koosnev bänd ei salga oma Charizma minevikku. „Radari“ meeskond läks külla trummar Janne Nikolaussonile, kellel on kodus ruum, mille seintele on riputatud bänditegemise hiilgeaegade mälestused. „Me isegi ei teadnud, et meil selline plaat on ilmunud,“ ütleb kolmas vend Bosse, näidates Charizma vinüülplaati, mis välja antud Poolas.