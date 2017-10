Endine supermodell ja nüüdne telekuulsus Tyra Banks on ajalehe New York Post kinnitusel läinud viie ühise aasta järel lahku fotograaf Erik Aslast.

Mullu jaanuaris sündis kuulsale paarile surrogaatema abil poeg, kes sai nimeks York.

USA kõmuleht sahistas juba eelmises juulis, et Tyra (43) ja temast üheksa aastat vanema norraka suhted on pingeliseks muutunud. Nüüdseks olevatki mees, kel on varasemast kooselust tütred, oma kodinad Banksi Los Angelese häärberist välja kolinud.

„Mingit draamat pole,“ kinnitab lehe informaator. Ekskallimad kasvatavat poega ning saavat nii hästi läbi, et Erik pildistab Tyra menusaate „Ameerika tippmodell“ uue hooaja algustiitrite fotod.