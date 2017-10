Ajakirjanik Banastre Tarleton leidis tulistamise jäädvustanud audiosalvestiste analüüsimisel, et juba esimese 31 sekundiga tegi Paddock 280 lasku. Tulistamisega kaasnes sedavõrd palju suitsu, et tööle hakkas sviidi tuletõrjealarm, mis juhatas politseinikud koheselt tulistaja juurde. Kell 22.15 lasid eriüksuse SWAT liikmed sviidi ukse õhku. Seejärel asus Paddock tulistama ukse poole, et takistada eriüksuslaste sisenemist. Nähes, et olukord on tema jaoks lootusetu, võttis massimõrvar endalt ise elu.

Stephen Craig Paddock tappis pühapäeva õhtul Las Vegases vähemalt 59 inimest. Veel 527 said haavata. Politsei juurdleb nüüd selle üle, mis sundis 64aastast heal järjel pensionäri tulistama hotellisviidist kantrimuusikat nautinud kontserdikülastajaid? Massimõrvarilt endalt seda küsida ei saa, sest teda kinni võtma läinud eriüksus leidis mehe hotellist surnuna.

Politsei teatel leidsid uurijad sviidist koguni 23 relva ja tuhandeid padruneid laskemoona. Stephen Paddock elas seal alates neljapäevast 28. septembrist. Relvad ja laskemoona oli ta kohale toonud kümne kohvri ja kotiga. Veel 18 relva, tuhandeid padruneid ja koguni lõhkeainet leiti Paddocki kodumajast, mis asub Las Vegasest 120 kilomeetrit kirdes Mesquite väikelinnas. Uurijad vaatasid üle ka tema teise elukoha Renos.

MASSIMÕRVARI KODU: Stephen Paddock elas Mesquites selles majas. (AP / Scanpix)

Sedavõrd suur relvarsenal oli täielik üllatus Stephen Paddocki nooremale vennale Ericule, kes enda sõnul teadis vaid mõne relva olemasolust. Ericu sõnul oli enne pensionileminekut raamatupidajana töötanud Stephen heal järjel ning ta veetis sageli aega kasiinos. „Ta saatis mulle kord SMSi, milles teatas, et oli võitnud 250 000 dollarit,“ meenutas Florida osariigis Orlandos elav Eric, kes ei olnud viimased kuus kuud vennaga rääkinud. Arvestades, et Stepheni kahe elupaiga väärtus on vähemalt 700 000 dollarit ning tal oli ka muud vara, siis saab teda pidada lausa miljonäriks.

VENNAD: Eric Paddock (vasakul) iseloomustas Las Vegases massimõrva sooritanud vend Stephen Paddockit (paremal) kui täiesti normaalset inimest. (AP / Scanpix)

Stephen Paddock oli vähemalt kaks korda abielu lahutanud: 1980. ja 1990. aastal. Lapsi tal ei olnud. Viimasel ajal elas ta koos 62aastase Marilou Danley´ga, kes viibis tulistamise ajal Filipiinidel. Huvitav seik on kahtlemata see, et Stephen Paddocki isa Benjamin Hoskins Paddock oli tuntud pangaröövel, kes 1968. aastal põgenes Texase vanglast ning suutis end seejärel ligi kümme aastat varjata. Otsingukuulutustes iseloomustati teda psühhopaadina.

Uurijate sõnul valmistus Stephen Paddock veretööks väga põhjalikult, kuid tema käitumismotiiv on teadmata. Politsei kinnitusel vähemalt seni mingit selgitavat manifesti leitud ei ole. Küll aga ruttas profiiti lõikama terrorirühmitus Islamiriik, kes väitis Stephen Paddock astus pool aastat tagasi islamiusku ja oli nende võitleja Abu Abdel Bar al Amriki (ameeriklane).