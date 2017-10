Tänases saates räägime mööda Euroopat reisimisest ning külalisteks on Ailer Tamsalu, Indrek Plavutski ja Heleri Saarvelt.

Ailer, Indrek ja Heleri sõitsid sel suvel Euroopa teise otsa - läbisid selle jooksul 17 riiki, sõitsid 9400 kilomeetrit, kõndisid 290 kilomeetrit ja nägid lugematul hulgal erinevaid kohti.

Muuhulgas räägivad nad sellest, kui pikalt on vaja taolist reisi ette planeerida, kui palju maksab Euroopa teise otsa sõitmine ja palju muud praktilist. Samuti mõtiskletakse, millised on need kõige ägedamad kohad, mida Euroopas näha.

Saadet juhib Liina Metsküla.

