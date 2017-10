„Meil esmaspäeval teise klassi 21 õpilasest kaheksa kooli tulemata, kõigil puudujatel on sarnane haigus ja et haigus koolis rohkem ei leviks, otsustasime selle klassi tunnid ära jätta,“ ütleb Jõhvi Vene Põhikooli direktor Irina Šulgina, kellel tuli esmaspäeva otsustavalt tegutsema asuda.

„Õnneks on üks meie lastevanematest arst ja tegeleb just nakkushaigustega, tema soovitaski kohe tegutsema hakata,“ räägib ta. „Helistasime kohe haigete laste vanematele ja selgus, et kõikidel on täpselt ühesugused sümptomid. Siis otsustasime klassi panna nädalaks karantiini.“

„Koolimajas said kohe pestud ja desinfitseeritud käepidemed, lingid, ruumid tuulutatud,“ räägib koolijuht. „Aga haigetel lastel on ju õed-vennad, nii et nüüd on juba esimesed haiged ka vanemates klassides. Seepärast panime ka ujula nädalaks kinni.“

Väliste tunnuste järgi on tegu viirusliku sooltenakkusega, kuid täit kindlust veel ei ole, ütleb Terviseameti Ida talituse direktor Olga Smolina. „Praegu on diagnoositud haigus neljal lapsel Jõhvis, kõik Vene Põhikooli õpilased ja neljal kodusel lapsel Narvas, aga laboratoorset kinnitust, mis haigusega on tegu, meil veel ei ole,“ lisas ta.

„Inimesed käivad ikka reisidel ja keegi selle haiguse tõi, aga kust täpselt haigus algas, seda enam kindlaks ei tee,“ räägib Šulgina. „Ma väga loodan, et haigus rohkem enam ei levi ja juba haiged lapsed saavad kiiresti terveks.“