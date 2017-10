У меня есть один загон) я всегда откладываю самую любимую фотку из всего фотосета напоследок) и практического никогда ее не выкладываю, потому что уже неинтересно. Но на этот раз поступлю иначе. Я выложу любимую... В этой фотографии очень много..много меня...настоящей. Наташа @ntsygina я тебе так благодарна..и как же круто, что ты в один прекрасный момент так удачно пошла в душ))) и там тебе пришла в голову такая крутая идея!!) и ты смогла ее воплотить в жизнь!!! спасибо большое Пашка @pavelastakhov что из всех возможных кандидатур ты предложил меня и не дал Наташе возможность тебя отговорить)))) 😹 и спасибо большое Елене @elenavictory_makeup за то, что смогла сделать такое со мной! Вы крутая команда! Да вы все знаете!!! Я вас люблю!) а вы, мои дорогие фолловеры, потерпите мои космические фото) просто в них так много смысла! 🙏🏽❤️💭

