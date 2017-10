Kas teadsite, et Eestis tehakse mahešokolaadi, mis viib lihtsalt keele alla? Kõik kommid ja šokolaadid on valmistatud ja pakitud käsitsi, mahekakaole on lisatud teiste seas ka eestimaiseid marju ja taimi nagu näiteks astelpaju ja nõges. Ka kamašokolaad on valikus täiesti olemas.

Neid imelisi käsitöökomme ja -šokolaade toodab ettevõte nimega Magusameistrid, mis peab lugu puhastest ja tervislikest maitsetest. Magusainena on kasutatud mahedat steviat või täisroosuhkrut ning nende tume šokolaad on tumedamast tumedam – 70-90% kakaosisaldusega.

Praegu on just paras aeg ettevõtete jõuluvanadel magusatele kingitustele mõtlema hakata ja sellepärast proovisime meiegi Magusameistrite maiused ära. Degusteerimisel osales kokku viis inimest.

Kommikarbid kui magusad kingitused

Kommikarpide välimuse üle võib rõõmu tunda iga kingituse saaja. Kõik karbid on pakitud erilise hoolega käsitsi ning mitmed neist varustatud kenade lipsude ja lintidega.

Jane: "Kui ma sellise kingituse saaksin, oleksin küll õnnelik. Tunneksin end erilisena."

Rein: "Imeilusad karbikesed sobivad kindlasti jõulukingiks kolleegile, sõbrale või ka lapsele. Ilusad, pidulikud ja loovad meeleolu."

Jane: "Kui minna kellelegi olulisele külla, siis võib unustada tavalised Selveris ja Prismad müüdavad kommikarbid. Just Magusameistrite kommikarbid on need õiged!"

Anneli: "Sõbrapäevani on küll veel aega, kuid mul tekkis mõte, et see sobiks ideaalselt armsamale kinkimiseks. Veel üks idee – pulma sobiks! Peoalguse šampanjalaua kõrvale."

Käsitööšokolaadide maitsete paraad

Magusameistrite kommidel ja šokolaadidel on erinevaid maitsekooslusi seinast seina, alustades eestimaise astelpaju ja mustikaga ning lõpetades eksootilise macha ja ingveriga. Valikust leiab ka laktoosivabu ning veganitele mõeldud käsitöötrühvleid.

Rein: "Ma olen suur maiasmokk, nii et see šokolaadide valik oli minu jaoks justkui taevasse sattumine! Valikus on nii särtsakamat maitset kui ka klassikat. Midagi on kõigile."

Marika: "Väga huvitav oli tšilli-apelsini maitsega šokolaad. Apelsinimaitset oli tugevamalt tunda, aga tšillit vähem. See sobis mulle ideaalselt, sest pole maailma kõige suurem tšillisõber. Järelmaitse on peamiselt apelsinine."

"Jane: "Apelsini ja tšilli šokolaad oli väga huvitav maitseelamus. Polnud liiga vürtsine, nagu alguses kartsin – hoopis huvitav kombinatsioon. Need tooted on tõepoolest ülioriginaalsed ja põnevad."

Anneli: "Valge šokolaad kookose ja jõhvikaga – sees on mõnusad kookoshelbed ja terved jõhvikatükid. Jõhvika hapusus teeb maitse mõnusaks. Pärast on hea kookoshelveste maitse suus."

Rein: "Kookose ja jõhvikatega valge šokolaadi puhul ei olnud kookosemaitset peaaegu üldse tunda. Hoopis jõhvikad lisasid magusale meeldivat hapukust."

Maret: "Astelpaju šokolaad on küll väga omapärase maitsega. Algul ei ütleks, et tegemist on astelpajuga – see on nagu valgešokolaad ikka. Väga magus suutäis. Kakaoubade tükid, mis mõnusalt hamba all krõmpsuvad, lisavad natukene kibedat maitset juurde."

Rein: "Astelpaju šokolaadil on toredad krõmpsuvad kakaoubade tükid sees, mis annavad nauditava magusaelamuse."

Jane: "Astelpaju šokolaad on alguses magus ja mahlane, lõpus tuleb kibe mekk, mis mulle just meeldibki. Kakaoubade tükid ongi vist need, mis lisavad mõrkjat mekki. See on väga põnev kooslus."

Eestimaised maitsed mahešokolaadides

Maret: Šokolaad Eesti marjadega on väga magus! Eriti tore, et tegemist on valge šokolaadiga, sest see on minu suur armastus. Marjade maitset on tunda vähem."

Rein: "Kadakašokolaadil on tunda kadakalist maitset. Järelmaitse jääb ka mõnusalt kadakaline. Ei ole õnneks liiga magus, vaid ideaalne niisama nautimiseks. Muide, kas keegi muu on kunagi kadakašokolaadi varem tootnud?"

Iga käsitööšokomm üllatab põneva maitsekooslusega

Marika: "Mulle meeldis väga tumešokolaad ananassiga. Sees on mõnusad ananassitükid, mis teevad maitse väga heaks. Magususelt selline paras suutäis."

Anneli: "Kõik kommid olid imehead, aga trühvlite kohta ütlen, et need olid lausa taevalikud! Sees oli imehea marjatäidis ning kompott oli hõrgu maitsega.2

Maret: "Piimašokolaad seemnetega – kas keegi üldse toodab midagi sellist? Mina pole varem kokku puutunud ning esmamulje oli igal juhul positiivne. Seemnete olemasolu tekitas tervislikkuse tunde. Ma ei tea, kas see päriselt oli tervislik, aga no taoline emotsioon valdas küll. Ja seetõttu polnud süümepiinu, et ma päris palju šokolaadiga patustasin.2

Rein: "Trühvel oli kaetud valge šokolaadiga ning sees pesitses imehea marjatäidis. Väga hõrk."

Jane: "Rosina ja kaneeli šokolaad on ideaalne jõulupakkidesse, sest maitse on hästi jõulune. Kaneel vist tekitab selle emotsiooni? Rosin jäi tahaplaanile, aga ei pahanda sellepärast."

Anneli: "Macha on ülipõneva mekiga, pole liiga magus ja looduslik teemaitse on kenasti tunda. Põnev roheline välimus ja tundub olevalt tervislik – või noh, kui šokolaadi kohta seda üldse öelda saab. Paistab looduslik ja mitte keemiat täis tuubitud. Minu kindel lemmik, teesõbrana on see täielik jackpot!"

Maret: "Kõikidest Magusameistrite toodetest õhkab värskust ja kvaliteeti. Pole tegemist mingi masstoodanguga. Sama lugu ka kama puhul. Tavaliselt pannakse näiteks jogurtitesse kamajahu, aga mina paneksin meeleldi Magusavabriku kamatahvlit sinna tükkidena. Täiuslik hommikusöök, end tuleb hellitada!"

Rein: "Piimašokolaad pähklitega on võrdlemisi klassikaline tuttav valik. Aga samas on see ääretult hea. Mulle meeldivad suured pähklitükid sees, nendega pole tõepoolest koonerdatud! Tegelikult šokolaad ise on ka mahedam kui need, millega olen harjunud. Väga hea leid!"

Anneli: "Pähklišokolaadi puhul lisab pähklite rohkus mõnnat soolasust ja täidab ka kõhtu. Meeldib."

Jane: "Paremat kooslust kui macha vaarikatega annab otsida! Mulle meeldis see enam kui ainult macha oma. Läheks kindlasti rohkem peale lastele, vaarikad lisavad magusust."