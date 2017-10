Harju maakohus otsustas jätta rahuldamata Tallinnas Sitsi 28/30 korteriühistu esialgse õiguskaitse taotluse, millega oleks kuni kohtuotsuseni peatatud majas avatud süstlavahetuspunkti töö.

„Kohus on seisukohal, et avaldaja ei ole esialgse õiguskaitse kohaldamise aluseks olevaid asjaolusid põhistanud,“ vahendab ERRi uudisportaal kohtunik Toomas Ventsli allkirjaga kohtumäärust.

Kohtunik viitab oma otsuses, et kohus ei saa kohaldada esialgse õiguskaitse abinõusid põhjendusega, et narkomaanide ohtlikkus ja ettearvamatus on üldteada asjaolu.

„Kohtu hinnangul ei ole narkomaanide ohtlikkus ja ettearvamatus asjaolu, mille kohus saaks lugeda üldtuntuks. Pigem saab üldtuntud asjaoluks lugeda selle, et üldsus peab narkomaane ohtlikeks ja ettearvamatuteks,“ öeldakse kohtumääruses.