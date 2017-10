Saksamaal sõlmiti pühapäeval 1. oktoobril esimesed samasooliste abielud. See sai võimalikuks tänu liidukantsler Angela Merkelile, kes 26. juunil naisteajakirjale Brigitte antud intervjuus pehmendas oma varasemat eitavat suhtumist homoabiellu.

Merkel ütles selles usutluses, et tema juhitava partei (CDU) parlamendiliikmed võivad homoabielu lubamise asjus hääletada vastavalt südametunnistusele. Sellest lubadusest piisas, et sotsiaaldemokraatide, roheliste ja vasakpartei algatusel toimus parlamendis juba neli päeva hiljem hääletus samasooliste abielu (abielu kõigile) lubamise üle. Häältega 393 : 226 anti samasooliste abieludele roheline tee. Neli parlamendisaadikut jäi erapooletuks. Angela Merkel ise hääletas vastu. „Minu jaoks on abielu põhimõtteliselt mehe ja naise abielu. Sellepärast hääletasin ma täna „ei“,“ selgitas liidukantsler.

30. juunil heaks kiidetud seadus jõustus 1. oktoobril. Seni kehtis Saksamaal alates 2001. aastast samasoolistele registreeritud partnerlus, mis näiteks ei lubanud laste adopteerimist. Selle protseduuri järgi on Saksamaal suhte seadustanud 34 000 paari.