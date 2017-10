„“Kutsusime kokku stiilsed eesti naised erinevatest eluvaldkondadest, kes julgevad valida unikaalsuse ja isikupära ning läbi selle on olnud inspiratsiooniks meie kollektsioonide loomisel. Seni suurima moekampaania lähteidee on tulnud eelseisvatest valimistest, mis meie jaoks kannab mõtet: tähtis pole see, keda sa valid, vaid mida,“ ütleb Iris Janvier' moemaja kollektsioonist rääkides.

Modelli rollis on Iris Janvier tüdrukud Anu Lensment (moetoimetaja), Nancy (laulja), Maiken Schmidt (näitleja), Evelin Võigemast (näitleja), Margit Tohver-Aints (Tallinna Filharmoonia ja Birgitta Festivali direktor), Gerda Miller (jumestuskunstnik), Hanna Loodmaa (ajakiri Hooaeg tegevtoimetaja), Inga Kaare (laulja), Triin Luhats (teleprodutsent), Sandra Raju (treener), Piret Järvis-Milder (ETV saatejuht), Ksenia Balta (kergejõustiklane), Keili Sükijainen (TV3 uudistesaate juht ja reporter), Janne Klooren (sündmusturundaja), Helen Kolks (sisearhitekt), Helen Sildna (Tallinn Music Weeki peakorraldaja), Inga Salurand (näitleja), Marii Karell (saatejuht ja ajakirjanik), Kristi Kongi (maalikunstnik), Annika Köster (korvpallur), Katrin Pihela (Ilumessi ema), Mai Palling (meelelahutaja), Triinu Reinold (probleemilahendaja), Liilit Kirss (ajakirjanik) ja Mari Villem (Stockmann Eesti turundusjuht).

Iris Janvier sügis/talv 2017 (Maksim Toome)

Sügis/talv 2017 looming on inspireeritud unisex-esteetikast, kus riided ei loo piire mehelikkuse ja naiselikkuse vahel. Rõivas küsib vähem kandja sugu kui otsib inimese omapärast karakterit: oversized-mantlid, pusad, meeste ülikonnast inspireeritud jakid, kus soliidne ja sportlik kombineerub futuristlikult moodsaks tervikuks. Klassikalised siluetid segunevad ka sel korral Iris Janvier'käekirjale omaselt positiivselt hullumeelsete kangaste ja põnevate vormide näol. Läikivad ja sädelevad žakaar- ja litterkangad lisavad talve pidulikkust samal ajal kui ihusõbraliku viskoosvoodriga villased mantlid ning meriino- ja alpakavilla seguga kudumid kaitsevad külmade ilmade eest.

Kollektsiooniga saab tutvuda Tallinn Fashion Weeki raames 12. oktoobril kell 19.30 Vaba Laval. Piletid müügil Piletilevis.