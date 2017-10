Sel reedel, 6. oktoobril leiab teater NO99 kohvikus aset Disco Tallinn 3. hooaja suurejooneline avapidu, mille raames näitab Laura Pritsi esinemise taustal moodi Tallinn Dolls. Õhtu peaesinejana astub üles legendaarse klubi Studio 54 resident-DJ Bert Bevans.

Bert Bevans on sündinud Belize’is. 1970ndatel kolis mees New Yorki, kus ta üsna kohe ka oma DJ-karjäärile alguse pani. Olles pikka aega sealse kuulsaima ning ka skandaalseima klubi Studio 54 resident, avanes Berdi jaoks palju põnevaid uksi. Ta oli näiteks Sylvester Stallone´i, Diana Rossi, Rod Stewarti ja Hugh Hefneri privaatpidude DJ, remiksis stuudios Paul McCartney, Red Hot Chilli Peppersi ja Depeche Mode’i loomingut ning oli üks Londonis asuva Ministry Of Soundi asutajatest.

Bert Bevansi esinemise juhatab sisse aga tuntud Eesti rõivabrändi Tallinn Dolls moeshow. Tantsulises võtmes etteaste raames esineb antud õhtu jaoks koostatud erikavaga ansamblist Ziggy Wild tuntud Laura Prits.

Puldis on ka Disco Tallinn resident-DJd Widenski ja Tom Lilienthal. Piletid on eelmüügis hinnaga 8 eurot Piletimaailmas ja NO99 kassas. Kohapealt vaid sularaha eest ostes on pileti hind 10 eurot.

Uksed avatakse reedel, 6. oktoobril kell 23.00.