Las Vegase politsei üritab välja selgitada eilsel muusikafestivalil 59 inimest tapnud Stephen Paddocki (64) teo motiivi.

Seni pole politsei leidnud ühtki tõendit Paddocki seotusest ISIS-ega, olgugi, et äärmuslased seda väitsid, kirjutab BBC. Mõned uurijad on viidanud psühholoogilistele probleemidele, kuid ka need kahtlused poel seni kinnitust leidnud. Mesquite'i väikelinnas elanud Paddockil puudus ka varasem kokkupuude politseiga. Küll oli kriminaalne minevik tema isal, pangaröövlist Benjamin Hoskins Paddockil.

Stephen Paddocki isa Benjamin Hoskins Paddock (AP / Scanpix)

Mehe kodust leiti läbiotsimisel suur hulk relvi ning lõhkeainet. Kurjategija vend Eric on juhtunust šokeeritud, ega oska samuti arvata, mis Stepheni sellise teoni viia võis.

Eric Paddock (AP / Scanpix)

Las Vegase politseiametnik Joe Lombardo on arvamusel, et Paddock oli üksik hunt ning tegutses omapäi.

Eric Paddock (vasakul) näitab fotot, millel ta on koos oma vennaga (AP / Scanpix)

Stephen Paddock avas eile hotelli 32. korrusel tule muusikafestivalil osalenud rahva pihta, hukkus 58 inimest, vigasaanuid on 527. Politsei saabudes võttis mees endalt elu.

Hotell, mille 32. korruselt Paddock veresauna korraldas (AFP / Scanpix)

USA president Donald Trump nimetas tulistaja tegu puhtakujuliseks kurjuseks.