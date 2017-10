Kas oled kunagi internetist otsinud nõu või seksinippe? Mõnikord võib leida päris pööraseid ja ootamatuid soovitusi, kuid alati pruugi need kõigile sobida. Mõnikord ei sobi need nipid ja seks aga üldse kokku.

25-aastane Betsy kasutas vahekorra ajal libestit, kuid oli selles väga pettunud, sest abi asemel see põletas tema ihu. Spetsialistid pakuvad, et tegu võis olla naise jaoks sobimatu libestiga.

2. Karm suuseks

27-aastane Joanna pettus seksinipis, mis soovitas suuseksis karm olla. Samuti ei soovita naine partneri peenise peal puhumistehnikat kasutada.

3. Vallatum seks mahlapulgaga

49-aastane Mary pettus selles seksinipis, sest mahlapulk oli meeletult kleepiv ja määriv. Lihtne jää olevat palju parem.

4. Ratsuta orgasmini

28-Callie meenutab seksinippi, mis soovitas partneri peal justkui ratsutada, et seeläbi kliitorit stimuleerides orgasmini jõuda. Naise sõnul ei tunne ta mehe peal olles mingit stimulatsiooni oma kliitorile.

5. Anaalseks ja alkohol

32-aastane Lexelle oli kuulnud soovitust, et natuke alkoholi võiks olla anaalseksi juures lõdevestumisel abiks. Naise sõnul tõlgendas ta sõna natuke teistmoodi. Seks ei olnud sugugi tore.

6. Seks duši all

33-aastane Felicia proovis ja kinnitab, et kindlasti mitte. Kõik asendid ja poosid tunduvad valed ja ebamugavad.

7. Tunne end seksikana

32-aastane Jennifer meenutab, et kõige halvem seksinipp on tema jaoks olnud soovitus - tunne end seksikana. Naise sõnul ei ole seksis midagi seksikat. Ta tunneb end alati pigeb ebamugavalt ja veidralt, kui üritab käituda nagu meelas seksikiisu.

8. Tagurpidi kauboi-tüdruk

22-aastane Kaye selgitab, et ei mõika, kuidas üldse selles poosis vahekorda astuda saab.

9. Poos 69

31-aastane Amber leiab, et see on väga kummaline ja veider poos. Naise sõnul ei ole see asend sugugi hea, et mõlemat partnerit rahuldada.

10. Hambapasta ja suuseks