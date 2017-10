Branson rääkis, kuidas ta on üle elanud mitu orkaani, neist viimased, Irma ja Maria, Briti Neitsisaartel. Mees kirjeldas värvikalt, kuidas ta isegi betoonist varjendis loodusjõudude metsikust tundis ning see oli väga hirmutav. Branson rõhutas, et me kõik peame aru saama kliimamuutuste mõjust.

„Soov midagi uut teha, midagi muuta. Kui olin veel plaadikompanii omanik, siis üritasin samal ajal rajada ka oma lennufirmat. Kui tahtsin pangast laenu, et kasutatud lennukit osta, siis küsiti mis tuleb lennufirma nimeks. Kui kuuldi, et Virgin, siis vangutati pead ja öeldi et nimi kõlab nii, nagu ei jõuaks lennuk iialgi sihtkohta,“ meenutas Branson äriga alustamise okkalist teed.

Kõik teavad Bransoni suurt kiindumust Marssi, seega küsiti loomulikult, kes jõuab tema arvates esimesena Marsile. „Ma pole Marsist siiski nii paju vaimustatud, kui Tesla omanik Elon Musk ja arvan, et tema jõuabki,“ naeris Branson ning lisas, et ka tema lapsed unistavad kosmosereisist.

Branson toonitas korduvalt, et oma perest ja alluvatest tuleb hoolida

„Olen selle poolt, et töötajad saaksid oma aega kasutada paindlikult, et rohkem aega koos perega olla,“ kinnitas ärimees, kes on õnnelikus abielus olnud 40 aastat. „Ma otsin inimesi, kes saavad teiste inimestega hästi läbi, kes hoolivad kaaslastest, kes on liidrid, kes oskavad delegeerida, kes oskavad kuulata. Ja mulle endale meeldib väga proovida uusi asju, võtta vastu uusi väljakutseid, sest elu oleks muidu igav.“

Põhjamaades elavad inimesed peaks olema õnnelikud

„Ma arvan, et Põhjamaades pole inimestel mingit põhjust mitte õnnelik olla,“ ütles mees. „Me peame mõtlema, kuidas saame oma ettevõtjaoskusi kasutades ka teiste inimeste elu paremaks teha. Näiteks loodan, et me ei pea 20 aasta pärast enam loomi tapma, vaid oskame liha laboris kasvatada.“