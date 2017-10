„Palun põhjendage, miks te puudusite,“ nõudis kohtunik täna kohtusse ilmunud Priit Kutserilt, kes jättis kohale tulemata nii 20. septembrile kui ka 26. septembrile planeeritud istungitele. „Jäin haigeks,“ sõnas Kutser lühidalt. „Ja mis te siis ette võtsite?“ päris kohtunik. Kutseri sõnul saatis ta 19. septembri õhtul ehk päev enne istungit arstile kirja palvega avada haigusleht. Järgmise päeva hommikul saatis arst Kutserile vastuse, et haigusleht on avatud ja määratud on ka sümptomaatilne ravi. Kohtunikul ei jää aga süda rahule: kuidas saab arst selliseid asju ilma patsienti nägemata teha? Kutser selgitas, et oli arstiga kohtunud 19. septembril. Kutseri sõnul oli tal köha, nohu ja palavik. „Kui ma mainisin, et haiguslehte on vaja kohtu jaoks, hakkas hull paanika pihta.“ Kutser lisab, et ta polnud teadlik, et kohtule ei piisa vaid haiguslehest, vaid esitada tuleb sootuks vastav tõend. Ka kaitsja polevat seda talle kohe öelnud.

Arst väljastas küll haiguslehe, kuid tühistas selle peagi. Kutseri sõnul arst talle tühistamisest teada ei andnud. „Ma ei tea, ta ei ole öelnud, et ta on selle tühistanud. Aga ma arvan, et probleem on see, et miks ta paanikasse läks, et haiguslehe avamine ja kinnipanek…“ üritas Kutser selgitada, et arst oli läinud mingil põhjusel paanikasse. „Et teie arvate, et arst on paanikas?“ küsis seepeale kohtunik. „Paanika tekkis pärast seda, kui ma helistasin ja rääkisin registratuuri õega, kes ütles et te peate elu ja surma piiril, tilgutite all olema, et tõendit saada.“

„Mul on kehv olla, mul on külmavärinad - et ma küll ei taha tulla siia kohtusse. Pigem tuleb kohtus olla terve ja adekvaatne,“ arvab Kutser, et tõendi küsimine oli õigustatud. Kutseri sõnul on tal arstiga toimunud kirjavahetus alles. „Kui ma mäletan, siis saatsin möödunud nädala kolmapäeval [kirja], et palun [haigusleht] lõpetada.“ Kohtunik tõi aga välja, et Kutser tegi päev enne haiguslehe lõpetamist arstile veel kojukutse. „Ma ei mäleta täpselt seda kirja,“ sõnas Kutser vastuseks. „Ma tahtsin ka professionaalne olla, et tule mulle koju. Aga ta ei teavitanud, et ta mulle koju tuleb ja siis väidetavalt on ta käinud minu ukse taga,“ annab ta mõista, et arst oleks pidanud oma tulekust teavitama. Kohtuniku sõnul on arst kohtule vastanud, et Kutserile ei saanud haiguslehte avada, sest mees on töötu. „Ühesõnaga, Priit Kutser, teil tõendit ei ole.“ Kutser püüdis end kaitsta, et tal on olemas kirjavahetus arstiga. „Teie kirjavahetus ei puutu asjasse. Kohtus mitteilmumise põhjuseks ei saa olla mitte pelgalt haigestumine, vaid raske haigestumine.“ Kutseri kaitsja sõnul sobivad kohtule esitamiseks erinevad tõendid. Küll aga lisas ta, et perearstid keelduvad tihtilugu mingitel põhjustel tõendeid välja andmast. Vaidluse lõpuks luges kohtunik ette Kutseri perearstilt saadud kirja. Arsti sõnul oli perearsti visiidile tulnud Kutser terve, kuid järgmisel päeval väitnud mees, et on haige. Arst avas haiguslehe, kuid avastas siis, et tema patsiendil pole töötuna selleks õigust, mille järel selle ka kohe tühistas.