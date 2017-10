Äripäeva allika sõnul on börsifirma Tallinna Kaubamaja tõsiselt huvitatud automüüja Amservi äride ostmisest, kumbki võimalikest osapooltest seda infot ei kinnita.

Anonüümsust palunud allikas märkis, et kui esialgu oli plaanitud käed lüüa juba oktoobris, siis praegu on tehinguaega edasi lükatud.

Tallinna Kaubamaja juhatuse esimees Raul Puusepp ütles küsimusele Amservi ostmise kohta, et kõiki spekulatsioone ja kuulujutte ei saa nad kommenteerida.

Öelge siis, et see info on jama? "Ei, see on suunatud küsimus," jättis Puusepp vastusega otsad lahtiseks.