Kiiresti leviva infektsiooni tõttu suleti möödunud reedel Jõhvi vene põhikooli ujula, esmaspäeval aga jättis direktor kuni käesoleva nädala lõpuni ära 2.a klassi tunnid.

Kõikidel haigestunud lastel on ühesugused sümptomid: kõrge palavik, sooletalitluse häired ja iseloomulik lööve, edastab Põhjarannik. Terviseameti Ida talituse direktori Olga Smolina sõnul oli esmaspäevaks registris info mitme Jõhvi vene põhikooli algklassides aset leidnud haigusjuhtumi kohta, kuid laboratoorsed kinnitused neile esialgu kahjuks puuduvad.

Kliiniliste tunnuste põhjal on pandud diagnoosiks viiruslik enteriit. Samasugune kliiniline pilt on ka neljal lapsel Narvas, kuid sealgi on laboratoorsed tulemused esialgu puudu.