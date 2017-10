See tähendab seda, et tema ravi jätkub vabaduses ja ta peab alluma talle määratud raviplaanile. Kohus pidas äärmiselt oluliseks seda, et ta läks ise peagi pärast Valga haigla juhtumit vabatahtlikult ravile, olles seal mitu kuud. Karistusseadustiku muutmise eelnõu seletuskirjas on leitud, et olukordades, kus inimene on olnud vahetult pärast õigusvastase teo toimepanekut ravil, on tihtipeale paslikum ambulatoorse sundravi kohaldamine.

Kohus leidis, et mees sooritas oma teod paljuski seetõttu, et ta ei võtnud korralikult ravimeid. Samas on nii ekspertiisiakti kui ka mehe enda ütluste järgi selgelt nähtuv, et tema haigus on ravitav ja ravimite abil kontrolli all hoitav. Kuna ta on ligikaudu pool aastat ravile hästi allunud, on antud juhul ravirežiimist kinnipidamine tõenäoline. Teo toimepanemisest möödunud aja jooksul on ta olnud seaduskuulekas. Samuti ei rünnanud ta kedagi ühegi esemega, vaid paljakäsi. Seega ei ole kohtu hinnangul tema ohtlikkus sedavõrd suur, et tuleks kohaldada statsionaarset psühhiaatrilist ravi koos vabaduse võtmisega.

Prokuratuuri hinnangul tuleb tegeleda probleemi algsete põhjustega

Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Milvi Väin nõustub kohtu lahendiga. „Kuna kohtupsühhiaatrilise ekspertiisi käigus selgus, et süüdistatav on süüdimatu, tuleb ka prokuratuuri hinnangul tegeleda probleemi algsete põhjustega,“ ütles Väin. „See tähendab mehe suhtes sundravi kohaldamist ja kuna süüdistatav on asunud omal käel enda haigust ravima, ei ole temalt ravi ajaks vabaduse võtmine antud juhul vajalik,“ lisas prokurör.

Raviasutus peab esitama kohtule viivitamatult taotluse ambulatoorse sundravi asendamiseks statsionaarsega, kui inimese ohtlikkus endale või ühiskonnale on kasvanud, ta ei pea kinni raviga seotud nõuetest või kui tema allutamine statsionaarsele ravile on vajalik ravi eesmärkide saavutamiseks.