Kraftwerk annab veebruaris Tallinnas võimsa 3D kontserdi ()

17. veebruaril astub Saku Suurhallis üles elektroonilise popmuusika

fenomen Kraftwerk.

Kraftwerk esindab elektroonilise muusika absoluutset maailma tippklassi.

Bänd on tegutsenud alates aastast 1969 ning neid peetakse elektroonilise

popmuusika pioneeriks. Juba veebruaris jõuab Kraftwerk Tallinnasse

ning annab vaatemängulise 3D-kontserdi Saku Suurhallis.

Bändi tegevusele panid alguse kaks toonast klassikalise muusika õpilast

– Florian Schneider ja Ralf Hütter.

Esimesed kaks albumit, "Kraftwerk" (1970) ja "Kraftwerk 2" (1972) koosnevad peamiselt muusikalisest improvisatsioonidest klassikaliste pillidega (kitarr, bass, trummid, orel, viiul). Kolmas album "Ralf und Florian" (1973) on kõlapildilt

sarnasem tänaseks klassikaliseks saanud Kraftwerki saundile. Rahvusvahelise läbimurde tõi aga bändi neljas kauamängiv "Autobahn" (1974). Duo investeeris rohkem nii uude stuudiotehnikasse kui ka albumi esitlustuuri. Plaat kõlab elektroonilisemalt kui bändi varasem looming ning oma uudse lähenemisega võitis Kraftwerk juurde palju toetajaid ja fänne.







Tänaseks päevaks on bänd andnud välja kümme albumit, võitnud mitmeid

mainekaid muusikaauhindu, sealhulgas ka kaks Grammyt. Kraftwerki

live-kontserdid on tõeliselt muljetavaldavad vaatemängud, kus avaldub

inimese ja roboti sünergia ning pööratakse tähelepanu ka kõige

väiksematele detailidele. Visuaalsed 3D-efektid (mille tarbeks jagatakse

publikule kohapeal tasuta 3D-prillid) täiustavad elektroonilise muusika

poolt saadetud rännakut ideaalselt.



Kraftwerki 3D-kontsert toimub Saku suurhallis 17. veebruaril.

Piletid vaatemängulisele show’le tulevad Piletilevisse müügile reedel,

6. oktoobril. Hinnad algavad 39 eurost.