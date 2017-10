Pole enam saladus, et „Prooviabielu“ saatest tuntud Liisa on endale uue armuhuvi leidnud. Küll aga tuleb õõvastava üllatusena see, milline inimene Sander Pärtel on.

Hiljuti rõõmustas juba skandaalseks saanud naine, et on enda kõrvale kellegi püsiva leidnud. Koos poseeritakse sotsiaalmeedias ka nunnudel piltidel. Ometi ei ole malbelt naeratav noormees sugugi see, kellena end näidata püüab. Tegu on hoopis tõelise sadistiga, kes oma tujusid süütute loomade peal välja elab.

Loomakaitsjate kodulehelt saad näha nii jubedat paturegistrit, et igal normaalsel inimesel võtab ihukarvad püsti: