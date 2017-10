Pole enam saladus, et „Prooviabielu“ saatest tuntud Liisa on endale uue armuhuvi leidnud. Küll aga tuleb õõvastava üllatusena see, milline inimene Sander Pärtel on.

Hiljuti rõõmustas juba skandaalseks saanud naine, et on enda kõrvale kellegi püsiva leidnud. Koos poseeritakse sotsiaalmeedias ka nunnudel piltidel. Ometi ei ole malbelt naeratav noormees sugugi see, kellena end näidata püüab. Tegu on hoopis tõelise sadistiga, kes oma tujusid süütute loomade peal välja elab.

Loomakaitsjate kodulehelt saad näha nii jubedat paturegistrit, et igal normaalsel inimesel võtab ihukarvad püsti:

Viskas korteri aknast välja paarikuise kassipoja.

Peksis korteris pere isast kassi rusikatega kehasse. Loomake nimega Ossu ei suutnud mitu päeva liikuda ega süüa.

Peksis korteri vannitoas põhjuseta surnuks perenaise emase kassi Bella.

Lõi isasele kassile Ossule korduvalt rusikaga vastu pead.

Kohus tunnistas Pärteli süüdi. Samas asjas tunnistas kohus isiku süüdi ka ähvardamises ja teise inimese kehalises väärkohtlemises.Pärteli liitkaristuseks jäi vangistus 1 aasta ja 9 kuud, kuid kohus ei pööranud tingimisi mõistetud karistust täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane talle kohtu poolt määratud 2 aastase katseaja jooksul toime uut kuritegu ning täidab talle sätestatud käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid ja kohustusi.