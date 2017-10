Viimaste aastate suurima digivahendite toetusmeetme raames soetatakse 416-le Eesti põhikoolile süle-, tahvel- ja lauaarvuteid ning nende juurde kuuluvaid lisasid. Toetuse saamiseks esitasid koolipidajad oma koolide digipöörde tegevusplaanid, millega nüüd kõik huvilised tutvuda saavad.

Toetus võimaldab õpetajatel õppetöös kasutusele võtta uuenenud tehnoloogiaseadmeid ning toetab koole digivõimekuse suurendamisel. Taotlusvooru rahastab Haridus- ja Teadusministeerium elukestva õppe strateegia eesmärkide saavutamise toetamiseks ning koordineerib Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus.

„Eesti riigi üks prioriteete haridusvaldkonnas on toetada digipöörde läbiviimist haridusasutustes, seejuures üks olulisemaid tegevusi on õpetajate ja õpilaste digipädevuste arendamine ning koolide e-hindamise võimekuse tõstmine,“ ütles HITSA juhatuse esimees Heli Aru-Chabilan. „Uued arvutid on nende eesmärkide saavutamiseks olulised abivahendid.“