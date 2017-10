Arco Vara otsustas jätkata oma Bulgaarias Sofias arendatava Iztok Parkside projekti ja ka sealset korterite eelmüüki, sest ettevõttel õnnestus saada objektile ehitusluba.

Arco Vara AS-i Bulgaaria tütarettevõte täitis kõik ehitusloa saamiseks vajalikud eeltingimused ning sai Iztok Parkside arendusprojekti ehitusloa, mis jõustus 29. septembril. Ehitus algab 2017. aasta oktoobris ning esimeste korterite üleandmine jääb 2018. aasta neljanda kvartali lõppu, teatas Arco börsile.

"Iztok Parkside projekt on meie esimene arendusprojekt Bulgaarias, kus oleme enda jõududega lahendanud kõik detailplaneeringu ja ehitusloaga seotud probleemid," ütles ettevõte juhataja Tarmo Sild börsiteates. "Arvates kinnistu omandamisest kulus selleks kaks aastat, mida oli oodatust kauem, kuid mis on siiski hea tulemus."

"Tähtsaim on, et meil on Sofias arendustiim, kes suudab lahendada komplitseeritud probleeme ning et me jätkame korterite eelmüüki. Ehitusluba tähendab ka seda, et Arco Vara arendustesse ei teki suurt lünka. Ehitus lõpeb Kodulahe esimeses etapis ning algab Iztok Parksides," lisas Sild.

Käesoleva aasta märtsi lõpus teatas Arco Vara AS, et Iztok Parkside projekt Bulgaarias on graafikust maas seoses viivitusega ehitusloa saamisel Sofia kohalikult omavalitsuselt.

Iztok Parkside arendusprojekti maht on 68 korterit 7000 ruutmeetri müüdava pinnaga. Korrigeeritud müügitulu eesmärk ületab 9 miljonit eurot.

Varasemalt plaanis Arco ehitustöödega alustada tänavu esimeses kvartalis ning müüa projekt välja 2018. aasta esimeses kvartalis.

Allikas: BNS

Loe lisaks: Arco Vara sai oma Bulgaaria arendusprojektile ehitusloa