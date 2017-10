Näitlejatepaari Mari-Liis Lille ja Ivo Uukkivi korterisse Tallinnas Kalamajas tungisid esmaspäeval vargad ja varastasid hinnalisi asju.

Mari-Liis Lill teatas sotsiaalmeedias, et nende Kungla tänaval asuvas kodus käisid täna ajavahemikul kell 8.30 kuni 20.00 vargad, kes viisid kaasa arvuti ja kitarrid ning üritasid kaasa viia isegi pesumasinat.

"Kui keegi juhtus nägema midagi kahtlast (mehi kitarridega ringi jooksmas, võõraid autosid parkimas vms.), siis igasugune informatsioon on teretulnud!" kirjutas Mari-Liis Lill ja hoiatas: "Ja olgem valvsad, politsei ütles, et kõik "vanad pätid" on nad kinni pannud, nii et ilmselt on tegemist mingi uue seltskonnaga, kes ringi liigub!"