Sel aastal osaleb pereõppes 120 Ida-Virumaa õpilast. Kersti Kaljulaid ütles kohtumisel, et pereõppesse, kui väga tõhusasse keeleõppevormi võiks kaasata veelgi rohkem õpilasi. Samuti kutsus ta Integratsiooni Sihtasutust üles nuputama, kuidas pärast koju tagasi naasmist suunata nende laste ’värsket õhinat edasi.

Täna, 2. oktoobril kohtus Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid Võrus Narva Keeltelütseumi õpilastega, kes on sukeldunud eestikeelsesse keskkonda Võrumaa peredes.

Integratsiooni Sihtasutuse juhataja Irene Käosaare sõnul on pereõpe üks parimaid keeleõppevorme just seetõttu, et peres olles tekivad sõbrad pikaks ajaks. „Eesti ja vene emakeelega lapsed hakkavad omavahel suhtlema ning Võrumaale tullakse külla veel teist ja kolmandatki korda,“ lausus Käosaar.