Laupäeva õhtul süütasid sajad kinnipeetavad viimase sigareti, sest oktoobris pole suitsetamine Eesti vanglates enam lubatud. Kolmandiku elust trellide taga veetnud Ragnar usub, et säärane otsus võib kinnimaja sisekliimat vaid halvemaks muuta. Kui seni võis kinnipeetav tõmmata kolm sigareti päevas, siis eilsest alates peavad vangid kohanema palju tervislikuma ehk suitsuvaba eluviisiga. Kraapivad nikotiinivajadust ei saa rahuldada ka meelepärast alternatiivi otsides – türmis on keelatud nii e-sigareti popsutamine kui ka noorte seas populaarne mokatubakas. Kolmandiku elust vanglamüüride vahel veetnud Ragnar leiab, et jõustunud seadus muudab vangid emotsionaalseks ja närviliseks, mistõttu vangla sisekliimale see hästi ei mõju. „Inimesed, kes on olnud aastaid suitsetajad, siis mõjub see ikka kindlasti nende närvikavale,“ spekuleerib ta. Ragnarile tuli 1. oktoobril jõustunud suitsukeeld suure üllatusena.

Ragnar usub võimalust, et keelust hoolimata võib vanglas tekkida salasuitsuturg. „Vanglas on mobiilid ka keelatud, kuid see ei tähenda, et neid seal pole. Sama seis on ka narkootikumidega,“ teab eksvang rääkida. Tema sõnul on siiski ajaga vangide suitsulembus vähenenud. „Inimeste ostujõudlus vanglas on erinev. Mõnel pole üldse mingit võimalust [sigarette – toim] osta. Ta on targem ja jätab maha. Teised on sellised, kellel on raha ja eks võimaldavad iseendale seda,“ selgitab ta.

Vangla kultuuriruumis on sigarettidel palju suurem roll, kui tühipaljas nikotiinivajaduse rahuldamine. Tubakatooted on vanglas olnud käibel ka raha asendajana, kinnitab ka Ragnar, kes aastaid tagasi alternatiivse majandustegevusega vanglas kokku puutus. Vara on öelda, millest saab pärast sigaretikeeldu Eesti vanglate uus mitteametlik valuuta, sest seni on Euroopas vangidele suitsukeelu peale pannud vaid Suurbritannia. Sealne ajaleht The Guardian kirjutas mullu, et saareriigi vanglates kasutatakse raha asemel näiteks tuunikalakonserve, tubakat ja toidu maitsestamiseks meelepäraseid vürtse. Justiitsministeeriumi pressiesindaja Dagne Mihkels ütleb, et vangid on kaks esimest suitsuvaba päeva vastu võtnud rahulikult. „Esiteks oli muudatus neile ette teada juba enam kui aasta aega, teiseks on vanglates suitsetamist tugevalt piiratud juba seitse aastat, mistõttu tõsist sõltuvust saab olla vaid neil, kes on hiljuti vanglasse sattunud. Alates 2010. aastast on kinnipeetavad saanud suitsetada vaid jalutusalal ja kuni kolm sigaretti päevas,“ ütleb ta.