Pühapäeva ennelõunal pidasid Koeru jahimeeste seltsi mehed Koeru vallas Rõhu küla metsades põtradele ajujahti, kui koerte klähvimisest hirmunud noor karu sattus põgenedes vastamisi kogenud Järvamaa jahimehega. Mees jõudis enne käsikähmlust küll karjuda ja looma suunas lasu teha, kuid karu vigastas teda sellele vaatamata raskelt. Noor karu oli juba 141kilone.

Vigastada saanud jahimehe venna Olevi sõnul sai rünnakus peale rindkere vigastada ka venna õlg ja pea.

„Peast tõmbas ja hammustas. Eks see püssipauk ja saadud vigastus hirmutasid karu lõpuks ära, aga vennal on ikkagi viis õmblust peas ja nägu nii paistes, et silmi lahti ei saa. Arstid ei lasknud algul peret venna juurdegi ja ütlesid, et ta ei tohi rääkida. Ei oska öelda, kas ta saab sel nädalal haiglast välja või mitte,“ ütleb ta murelikult.