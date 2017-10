„13 aastat minu elust on raisatud, millegi eest, mida ma ei teinud,“ kurtis jeemenlane Ahmed Abdul mullu suvel Tallinnas The New York Timesi ajakirjanikule. Kuidas mehel läheb ja kas ta on siiani Eestis, ei soostu võimud aga avaldama.

2015. aasta jaanuaris Guantánamo vanglilaagrist riikidevahelise kokkuleppe alusel Eestisse toodud jeemenlane Ahmed Abdul Qader (32), väldib praeguseni avalikkuse tähelepanu.