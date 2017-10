Otsus on tehtud: järgmisel aastal pannakse e-sigarettide hinnale aktsiis otsa, mis teeb nende pooldajad rahutuks ja ärgitab võitlusele. Riigikogu sotsiaalkomisjon sai ligi 5000 allkirjaga petitsiooni. E-sigareti müüjate ja kasutajate liidu juhatuse esimees Ingmar Kurg kirjeldab, et petitsioon viidi rahanduskomisjonile veel aktsiisiseaduse arutamise aegu, kuid saadeti sealt hoopis sotsiaalkomisjonile. Tuhanded oma allkirja andnud inimesed soovivad poliitikuid veenda viies asjas: et riik ei keelaks e-sigarettides kasutatavaid maitse- ja lõhnaaineid, et e-sigarette ja nende tarvikuid võiks müüa ka e-poes, et e-sigareti tõmbajad ehk veipijad ei peaks jagama suitsuruumi tavasigarettide tarvitajatega ning et e-sigarettide ja e-vedelike väljapanekut jaemüügis ei piirataks. Ingmar Kurg annab mõista, et kõige tulisemalt võideldakse praegu siiski järgmisel aastal kehtima hakkava aktsiisi vastu. 1. jaanuaril hakatakse ühe milliliitri tubakavedeliku pealt küsima 20 eurosenti aktsiisi. Tavasuitsetajale peaks milliliitrist piisama pooleks päevaks.

Kurg arvab, et seeläbi tõuseb e-sigarettides kasutatavate valmisvedelike hind ligi 60 protsenti. „Poed ütlevad, et valmisvedelikule võib juurde tulla üle kolme euro,“ sõnab ta ja lisab, et puutumata ei jää ka komponendid, millest ise kodus e-sigaretis kasutatavat vedelikku teha. „Aktsiisiga on ka see mure, et siis maksustatakse ka kõik muud tubakavedeliku ained, mida müüakse e-sigaretipoes,“ täpsustab Kurg. Ta lisab, et aktsiisi rakendamine soosib odavamate alternatiivide otsimist. „Ja nende alternatiividega on see lugu, et need võivad olla ohtlikud.“

Välisekspert lennutati kohale Ingmar Kurg ütleb, et sotsiaalkomisjonis on tubakaseaduse muutmise eelnõu üle mitu korda arutatud. Möödunud teisipäeval sai teiste seas sõna ka Kreekast kohale kutsutud teadur, kes tutvustas komisjonile e-sigarettide uuringuid. Tallinna tulnud Onassise kardiokirurgia keskuse teadur Konstantinos Farsalinos selgitab hoogsalt käega vehkides, et on e-sigarette uurinud kuus viimast aastat. „Minu töödest on üle 50 avaldatud teadlaste eksperdihinnangutega ajakirjades ja ma ei usu, et keegi on minust rohkem uuringuid teinud.“ Kas e-sigaretid on Farsalinose hinnangul kahjulikud? Sellele küsimusele teaduri sõnul üheselt vastata ei saa. Kui rääkida mittesuitsetajaga, siis tuleb selgitada, et pole mingit põhjust, miks ta peaks e-sigaretti suitsetama. „Mitte ükski teadlane, kaasa arvatud mina, pole kunagi soovitanud e-sigarette mittesuitsetajale. See on aga ideaalne vahend kellelegi, kes ei suuda ise või ravimite abil suitsetamisest loobuda.“ LOOTUST EI KAOTA: E-sigareti müüjate ja kasutajate liidu juhatuse esimees Ingmar Kurg (vasakul) kutsus riigikokku e-sigarettidega seotud uuringutest rääkima Kreeka teadlase Konstantinos Farsalinose (paremal). (Alar Truu) Konstantinos Farsalinos (Alar Truu) Sotsiaalkomisjon jätkab arutelu Sotsiaalkomisjoni esimehe Helmen Küti sõnul on komisjon kuulanud tubakaseaduse eelnõu valguses eksperte. Eelnõu tuleb arutlusele järgmisel teisipäeval, kuid Küti sõnul võib juhtuda, et ainuüksi sellest arutelust veel ei piisa. „Tubakaseadus läheb oma rada, petitsiooni arutlused ja ekspertide kuulamised oma rada,“ selgitab Kütt. „See, mis puudutab petitsiooni, siis aktsiisid ei ole kunagi olnud sotsiaalkomisjoni aruteluteema, see on rahandus- või majanduskomisjoni teema,“ ütleb ta. “See tuleb kindlasti jutuks, sest tõenäoliselt on mingi ettepanek ka sellega seoses, aga sotsiaalkomisjon vaatab tervisemõjusid ja muud poolt.“