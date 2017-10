Näitlejanna Eve Kivi kandideerib kohalike omavalitsuste valimistel Reformierakonna nimekirjas Tallinnas Lasnamäel, sest kuigi ta ei ole poliitik, soovib ta aidata, vahendas Menu.

Näitlejanna rääkis ETV "Ringvaatele", et ta on üle poole oma elust töötanud Venemaal, tal on väga palju vene rahvusest sõpru ja tuttavaid ning ta tunneb vene natuuri ja vene südant.

"Aidata ja vaadata, et mis värk see siis toimub. Miks ei saada venelastega kuidagi sõbraks, miks räägitakse, et üks vihkab ühte, teine teist – see on natukene imelik."

Kivi arvas, et paarsada häält kogub ta ikka ja lisas, et täitsa huvitav oleks Tallinna linnavolikogusse tööle asuda.