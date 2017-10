Ehkki Las Vegase tragöödia on seni ohvriterohkeim massitulistamine Ühendriikides, ei ole tulistamised paraku haruldane nähtus ei Ameerika koolides, rahvaüritustel ega muudes avalikes paikades. Samuti hukkub tulirelva hoidva kurjategija läbi inimesi nii kodudes kui gängikaklustes tänavatel iga päev. New York Times pani kokku (mittetäieliku) nimekirja massitulistamistest, mis viimase kümne aasta jooksul Ameerikas toime on pandud.

16. aprill 2007 - Blacksburg, Virginia

Virginia osariigi tehnikaülikooli tulistamine. Tulistajaks oli ülikooli tudeng. Hukkus 23 inimest, mõrvar sooritas enesetapu.