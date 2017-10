Estel elab Les Franqueses del Vallèsi linnakeses ning kirjeldab, et seal möödus referendum rahulikult. Siiski ei ole naine kuigi lootusrikas, et Kataloonia iseseisvuse väljakuulutamine kuigi lihtsalt läheb.

Les Franqueses del Vallès ei ole suur linn, elanikke on seal 19 000 ringis. Referendumi eel oli rahvast rohkem, sest ümberkaudsete külade elanikud kogunesid juba ööl vastu 1. oktoobrit. Valimisjaoskonnas seisid valimiskastide juures vabatahtlikud, kes palusid mõnel hääle andnud kodanikul igaks juhuks samuti valvesse jääda. Juhuks kui politsei oleks tulnud kaste konfiskeerima. Selle hirmus paluti rahval ka planeeritust varem - kell viis pärastlõunal - jaoskonnast lahkuda. Varem lõppenud hääletuse tõttu jäi hääl andmata vaid üksikutel inimestel ja kõik möödus rahulikult.

Estel ei usu siiski, et iseseisvus kõigest 48 tunni järel välja kuulutatakse. Seda lubas Kataloonia valitsus. Ehkki Estel on Kataloonia iseseisvuse pooldaja, usub ta, et valitsus peab asja kõigepealt Euroopa Liidu võimuesindajatega läbi rääkima.