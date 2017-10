Las Vegases üle 50 inimese mõrvanud ja sadu vigastanud tulistaja Stephen Paddocki vend Eric rääkis CBS Newsi reporteriga. Vend on täiesti hämmingus - mitte keegi ei osanud sellist asja ette näha.

„Kas ta oli relvafanatt?“ küsib reporter. Õnnetu mees raputab pead ja näib täiesti segaduses olevat: „Ei! Et tal üldse sellised relvad on, see on...“ ta teeb käega liigutuse, mis väljendab seda, et venna Stepheni tegu ja relvakollektsioon on talle täiesti üle mõistuse. „Kust kuradi kohast ta need automaatrelvad sai? Ta... tal pole mingit sõjaväelase tausta,“ imestab Eric Paddock.

„Ta oli lihtsalt tüüp, kes elas Mesquites [linn Nevada osariigis - toim.]," kirjeldab vend. „Sõitis Vegasesse, käis seal mängimas. Tegi... tavalisi asju, sõi burritosid,“ ei suuda segaduses vend rohkemat kirjeldada. Ta kinnitab, et tagaotsitud Marilou Danley oli Stephen Paddocki elukaaslane. „Kartsime, et Stephen võis temalegi viga teha,“ räägib Eric.