Pärnumaal Saugas põleb kahekordne elumaja katus. Põlengu tagajärjel on piirkonnas palju suitsu pic.twitter.com/vZyg6hNxLz

Päästeameti Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht Kristi Kais ütles Õhtulehele, et täna tehti majas katusetöid ning ilmselt sai tuli alguse sellest. Inimestele ja naaberhoonetele ohtu ei ole.

Esialgsetel andmetel katusel tehtud tuletöödest alguse saanud tulekahju olud on rasked,katus vajus sisse #hirvela pic.twitter.com/Hf736mN3Fw

Samuti pani ta piirkonnas elavatele inimestele südamele, et nad ei tuleks tulekahju uudistama ega päästeameti tööd segama. "Soovitan kõigil paksu suitsu tõttu uksed-aknad kinni hoida," lisas Kais.

Kella 18.47 seisuga oli tulekahju levinud teise maja katusele.

Tuld on on kustutamas Pärnu, Pärnu-Jaagupi, Vändra, Häädemeeste, Rapla kutselised ja Sindi, Are ning Taali vabatahtlikud pritsumehed.