Võitlus korruptsiooniga kohalikes omavalitsustes on teoorias sama lihtne nagu „korruptsioonitõrje“ korras linnavalitsuse hoone ees mürgipritsidega vehkimine: piisab valijail teha ristike ainult õigete ja ausate inimeste nime taha ja probleem laheneb justkui iseenesest. Küllap lähtuti samast põhimõttest ka eelmistel kohalikel valimistel ja kõikidel valimistel enne neid. Ometi on just kohalikes omavalitsustes korruptsioonikuriteod viimastel aastatel sagenenud.

Teisalt võib arvata, et korruptsiooni tõkestamine polegi valija prioriteet, olgugi et teemat üritavad valimiskampaania kontekstis tõstatada kõik erakonnad ja valimisliidud: kindla peale minnes oleks targem üldse valimata jätta, sest sahkerdamist on paljastatud pea iga suure erakonna puhul, ning aus kandidaat võib aus olla vaid sellepärast, et võim pole teda veel korrumpeerinud. Ent see pole mõistlik lahendus, vaid viitab sellele, et demokraatia ei ravi (ega peagi ravima) kõiki hädasid ja korruptsiooni tõkestamiseks on vaja lisameetmeid.

Tänuväärselt on teemat tõstatanud ka õiguskantsler ja teinud riigikogu põhiseaduskomisjonile ettepanekud seaduste muutmiseks selliselt, et võimu kuritarvitamise võimalusi olekski vähem ja korruptandil oleks rikkumise korral rohkem kaalul. Näiteks võiks lõppeda jabur olukord, kus süüdlaselt jääb kahju välja nõudmata, sest linn või vald loobub sellest – ikka siis, kui otsustajad ja kuriteo toimepanija kuuluvad näiteks samasse erakonda. Poliitilist ringkaitset nõrgestaks seegi, kui välistataks võimalus, et karistatu saab uuesti maksumaksjate palgale – avaliku teenistuse seadus seda välistabki, ent teada on juhtumeid, kus süüdimõistetu leiab sooja koha hoopis poliitilise nõunikuna. Viimaks märgib õiguskantsler, et omavalitsuste suurenenud võimekus peab kajastuma ka võitluses korruptsiooniga – paranema peab järelevalve.

Seniks aga, kuni ettepanekud saavad seadusteks, püüame eesseisvatel valimistel hääle anda neile, kes pole senise käitumisega andnud põhjust oma aususes kahtlemises.