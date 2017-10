Septembriga on selleks aastaks ühele poole saanud. Kes hingab kergendatult, et viimaks saab taas kesvamärjukest limpsata, kes ohkab sügavalt, et enam pole sõpru, kes temaga koos kained oleksid. Kellele kuidas, aga tähtis oleks, et mihklikuu kainusaktsioonist osavõtnutele jõuaks kohale asja tegelik tuum.

Kristel ja Karl Erik, kes olid tänavused kampaanianäod, suutsid endale teenida vastavalt 1648 ja 2518 toetajat. Kindlasti ei piirdu osalejate arv ainult sotsiaalmeedias like’i klõpsutajatega, aga elame teadmises, et vähemalt 4000 inimest suutis septembris promille vältida.

Kõik, kes sotsiaalmeedias Taukarit lintšima hakkas, kui laulja alkoholivaba õlut nautis: ettevõtmise eesmärk ei olnud eestlastest karsklusetalone vorpima hakata, vaid juhtida tähelepanu aastas sissekummutatava joogi kogusele. Kuidagi oli tarvis kahe kõrva vahel see kelluke helisema panna.

Kümne aasta taguse ajaga võrreldes on 100%lise alkoholi tarbimine ühe elaniku kohta vähenenud 12,5 liitri pealt 8,3-le. Mõistlik piir on aga 6 liitrit, kuhu on veel veidi minna. Nüüd tuleb seda silmas pidades edasi liikuda, sest september on läbi, aga viinakuu alles algas.