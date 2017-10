President Kersti Kaljulaid tõi välja, et katalaanide olukorda ei saa võrrelda Eesti lahkumisega Nõukogude Liidust, sest meie olukord oli teistsugune.

"Hispaania on demokraatlik riik, millel on konstitutsioon, mille on heaks kiitnud ka inimesed, kes elavad Kataloonias, nii et vastavalt sellele konstututsioonile tulebki ju igal ajahetkel käituda," lausus Kaljulaid ERRi uudisteportaalile.

Kaljulaidi sõnul oleks võib-olla mõistlik pidada arutelu selle üle, kas Hispaania konstitutsioonis ei peaks olema võimalust nende küsimuste üle arutleda nii, nagu see on Ühendkuningriigis, kus Šotimaa on läbi viinud referendumi.

"Ainus viis on edasi minna läbi demokraatliku protsessi," lausus president ja lisas, et toimunu oli referendumi vormis organiseeritud demonstratsioon, mis oli vastuolus Hispaania põhiseadusega.