Presidendile anti Las Vegases toimunud tragöödiast teada otsekohe. Trump esines kohaliku aja järgi kell 10.30 pöördumisega Ameerika rahvale. USA teleajakirjanikud märkisid, et president oli erakordselt tõsine. Kõnes rõhus ta mitmel korral rahva ühtsusele ja ühtsele meelsusele sääraste tragöödiate järel.

President alustas pöördumist: „Mu kaasmaalased, täna ühendab meid kurbus, šokk ja lein.“ Ta kirjeldas, et Las Vegase tapatöö oli kurjuse tegu. „FBI ja kohalik politsei aitavad kohalikke ning annavad meile teada, mis toimub,“ ütles president ning jätkas siis Las Vegase politsei ja kiirabi tänamisega: „Nende kiirus oli imeline ja päästis mitme inimese elu. See näitab tõelist professionaalsust.“

Trump jätkas pöördumisega ohvrite lähedastele: „Sajad kaasmaalased leinavad oma lähedasi: vanemaid, õde-venda, last. Me ei kujuta nende kaotust ettegi. Ohvrite peredele - me palvetame teie eest, oleme teiega ja palume jumalat, et ta teid toetaks.“ President hakkas seejärel rääkima pühakirjast: „Piibel räägib õnnetute lohutamisest. Me leiame sellest [piiblist] lohutust, sest jumal elab nende südameis, kes leinavad.“ USA on küll väga usklik riik, kuid tõenäoliselt näevad paljud sekulaarsed kodanikud piiblile rõhumises taas rahvast lõhestavat sõnumit. Trump ise aga mainis oma kõnes korduvalt ühtsust, ühtset meelt ja üksteise toetamist. „Meie kogukondi ei hävita kurjus ja meid ühendavaid sidemeid ei katkesta vägivald,“ kõneles president.