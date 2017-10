Joan-Ramon räägib, et hääletamine läks väga aeglaselt, sest Hispaania keskvalitsus häkkis pidevalt hääletuskeskusesse, mille kaudu pidid kõik, kelle hääletuskohaks seesama kool polnud, end identifitseerima. „Hispaania politsei tungis jõuga, võttis ära hääletuskastid ja sulges koolid,“ räägib Joan-Ramon ja lisab, et Kataloonia valitsus otsustas seejärel lubada inimestel hääletada ükskõik, millises valimispunktis. „Rääkisime järjekorras seistes teiste inimestega – paljud olid seal juba varahommikust saati, kuid ei saanud hääletada, sest server ei suutnud kontrollida nende hääleõigust. Nii pidid nad tagasi tulema.“

Mees ütleb, et tunneb katalaanina hispaanlaste poolt halba suhtumist, kuid mitte viimasel ajal. „Mõned hispaanlased ei saa aru, miks paljud katalaanid end hispaanlastena ei tunne. See ei meeldi hispaanlastele ja nad alandavad katalaane. Olen end tundnud solvatuna küll, kuid see on olnud aastaid tagasi,“ ütleb mees.