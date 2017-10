Tagatipuks olnuks ameeriklannast kuninganna Edward VIII alamate silmis pühaduseteotus. Kuningas teadis, et kui ta peaks abielluma, astuks valitsus eesotsas peaminister Stanley Baldwiniga tagasi ja tuleksid erakorralised valimised, mis hävitaksid tema staatuse poliitiliselt neutraalse konstitutsioonilise monarhina. Nii loobus kuningas troonist vaid pärast 326 valitsuspäeva, ametliku kroonimiseni ta ei jõudnudki. Järgmise aasta juunis pidas ta aga Wallisega Prantsusmaal vaikselt pulmi.

Veel 1930. aastatel polnud võimalik, et Ühendkuningriigi kuningas abielluks kaks korda lahutatud ameeriklannaga. Oli ju Edward VIII anglikaani kiriku pea. Abielu naisega, kelle eksabikaasad on elus, ei tulnud kõne allagi. Liiatigi oli Wallise esimese abielu purunemise põhjus – emotsionaalne sobimatus – tolle aja arusaamade järgi probleemne. Võimalik, et kirik ega seadusesilm poleks sellega leppinud.

“Te kõik teate põhjusi, mis on sundinud mind troonist loobuma,” nentis kuningas Edward VIII 1936. aastal BBC raadioeetris, häält vaevu vaos hoides. Kuningakrooni ja armastuse vahel valima sunnitud Briti monarh langetas otsuse oma südamedaami, kaks korda lahutatud skandaalse ameeriklanna Wallis Simpsoni kasuks. Õnneks ei seisa Euroopa siniverelised juba aastakümneid nii valusate dilemmade ees.

Kui oma nooremalt vennalt George VI-lt Windsori hertsogi tiitli saanud Edward 1972. aastal suri, olid ajad juba nii palju muutunud, et talle korraldati kuninglikud matused. Kui Wallis 1986. aastal oma mehele järgnes, maeti ta Edwardi kõrvale. Kuninglik armuskandaal sillutas teed märksa vabameelsemale Briti õukonnale, kirjutab Ilta-Sanomat. Ent see võttis aega.

Printsess Margaret pidi kallima hülgama

Elizabeth II noorem õde Margaret oli kõrvuni armunud endast 16 aastat vanemasse sõjaväelasesse kapten Peter Townsendisse, kes oli lugupeetud, kuid paraku lahutatud. Ei tulnud kõne allagi, et kuninganna õde võiks abielluda lahutatud mehega. Margaretile anti valida: kas Townsend või kuninglik tiitel. Margaret ei suutnud oma positsioonist loobuda.

LUBAMATU ARMULUGU: Kuninganna Elizabeth II (keskel koos poeg Charlesi ja tütar Anne'iga) ei lubanud oma nooremal õel printsess Margaretil (vasakul) abielluda lahutatud kapteni Peter Townsendiga (parempoolseim). Foto aastast 1951. (VIDA PRESS)

29aastaselt abiellus ta boheemlasliku seltskonnafotograafi Antony Armstrong-Jonesiga ning sünnitas talle kaks last, kuid see glamuurne liit olevat hakanud lagunema juba varsti pärast pulmi. Kui printsess tabati Mustique’i saarel amelemast endast 17 aastat noorema maastikuarhitekti Roddy Llewellyniga, puhkes skandaal. Abielu purunes 1978 – see oli Briti kuningakoja esimene lahutus pärast seda, kui Henry VIII 1540. aastal oma neljandast naisest Annast lahku läks.

ÕNNETU ABIELU: Printsess Margareth ja fotograaf Antony Armstrong-Jones 1960. aasta mais oma pulmapäeval. (VIDA PRESS)

Elizabeth II neljast lapsest pole lahutanud üksnes pesamuna Edward. 1989 teatas enda ja ratsasportlase Mark Phillipsi abielu purunemisest kuninganna ainus tütar Anne. Abieluprobleemidest sahistati juba ammu, 1985 sai Phillips salasuhtest vallastütre. Ametlikult lahutati aprillis 1992 ja sama aasta detsembris abiellus ta mereväeohvitser Timothy Laurence’iga, kes oli aastaid tegutsenud kuninganna tallmeistrina.

Samal kuul teatas peaminister John Major parlamendis, et prints Charles ja tema naine Diana on lahku kolinud. Troonipärija naitumine noorukese leedi Diana Spenceriga oli olnud ennekõike peiu vanemate loodetud ja korraldatud liit: printsi süda tuksus endiselt oma noorpõlvekallimale Camilla Parker-Bowlesile, kes oli abiellunud teisega.

Abieluprobleemide tekkides leidis Charles ikkagi lohutust Camillast. Tema lahutus Dianast jõustus 1996. aasta augustis. Sama aasta mais läksid ametlikult lahku kuninganna vanuselt teine poeg prints Andrew ja tema särtsakas punapea Sarah Ferguson.

9. aprillil 2005 abielluski Charles naisega, keda ta oli kõik need aastad armastanud. Kuningliku pere esimese liikmena valis Walesi prints kirikliku laulatuse asemel ilmaliku registreerimise.

Küllap on Elizabeth II teinud võsukeste luhtunud abieludest oma järeldused: lapselastele on ta andnud loa abielluda täiesti tavaliste inimestega. Prints Charlesi vanem poeg William ja tema armas kaasa Kate ootavad juba kolmanda lapse sündi. Nagu näitavad hiljutised seltskonnafotod, on ka prints Harryl ilmselt olemas luba abielluda lahutatud näitlejanna Meghan Markle’iga.

33 aastat ootamist armastuse nimel

Ka Rootsi kuningakojas õilmitseb demokraatia: kroonprintsess Victoria on abielus oma kunagise personaaltreeneriga, prints Carl Philip endise bikiinimodellliga. Kuid nende vanaonu, kuningas Carl XVI Gustafi lell prints Bertil (1912–1997) ei tohtinud aastakümneid oma väljavalituga abielluda.

33 AASTAT SALAELU: Rootsi prints Bertil tohtis oma armsa Lilianiga abielluda alles aastakümneid kestnud salaelu järel. (VIDA PRESS)

Teise maailmasõja ajal Londoni saatkonnas Rootsi mereväeatašeena tegutsenud prints armus 1943. aastal Walesi modelli Lilian Craigi. Kaunitar oli abielus šoti näitleja Ivan Craigiga, kes sõja ajal teenis Aafrikas, samal ajal kui Lilian töötas raadiovabrikus ja tohterdas haavatud sõdureid.

Saatuslik tutvumine Rootsi printsiga toimus Liliani 28. sünnipäeva puhul korraldatud kokteilipeol. Neist said armastajad. Kui sõjast naasnud Ivan avaldas soovi abielluda teise naisega, polnud Lilian vastu ning nad läksid sõbralikult lahku.

1947 suri Bertili vanem vend prints Gustaf Adolf, kes oli olnud oma isa järel troonipärimisjärjekorras teine. Tema poeg Carl Gustaf polnud aastanegi. Paistis, et Bertil peab tegutsema regendina, kui tema isa pärast troonile tõusmist sureb ja Carl Gustaf on liiga noor, et kuningaks saada. Prints seadis kuningakoja vajadused esikohale ja otsustas Lilianiga mitte abielluda.

Nad elasid diskreetselt koos üle 30 aasta. See oli avalik saladus. Kuid regenti Bertilist ei saanudki, sest tema isa Gustaf VI Adolf, kes tõusis troonile 1950. aastal, elas 90aastaseks ja suri alles 1973. aastal. Kuna seejärel troonile tõusnud Carl XVI Gustaf oli ka ise abielus tavainimesega, sakslanna Silvia Sommerlathiga, kiitis ta Bertili ja Liliani abielu heaks. Lastetuks jäänud truu paar laulatati 1976. aasta detsembris Drottningholmi lossis. Prints Bertil suri 1997. aastal, printsess Lilian 2013.

HURMAV NOORPAAR: Taani prints Joachim abiellus Hongkongist pärit Alexandra Manleyga, kuid ühist õnne ei jagunud kümneks aastakski. (VIDA PRESS)

Taani kuninganna Margrethe II noorem poeg, prints Joachim, abiellus 1995. aastal Hongkongist pärit müügi- ja turundusspetsialisti Alexandra Manleyga. Eksootiline kaunitar, kelles oli nii briti, hiina, tšehhi kui ka austria verd, ja prints said kaks poega, kuid 2004. aastal läksid nad lahku. Lahutus jõustus aasta hiljem. 2008 abiellus prints prantslanna Marie Cavallier’ga ning neil on samuti kaks last – poeg ja tütar. Ka krahvinna Alexandra abiellus uuesti, kuid liit fotograaf Martin Jorgenseniga kestis ainult kaheksa aastat.

Norra kuninga poeg armus üksikemasse, tütar skandaalsesse kirjanikku

Norra kroonprints Haakon põhjustas 2000. aasta detsembris paraja skandaali, teatades kihlusest lihtrahva seast pärit vallasema Mette-Marit Tjessem Høibyga, kellel oli kolmeaastane poeg Marius. Haakoni sõnul olid nad selleks ajaks koos olnud umbes aasta.

ISEPÄINE PRINTS: Norra kroonprints Haakon oma vallasemast mõrsja Mette-Maritiga pulmaeelsel õhtusöögil. (VIDA PRESS)

Paljud norrakad pidasid Mette-Mariti minevikku liiga kirjuks – keskkooli lõpetamine võttis tal aastaid, lisaks möödus noorpõlv kahtlases seltskonnas, kus pruugiti uimasteid –, kuid kroonprints jäi südamehäälele truuks ning viis 25. augustil 2001 oma kallima altari ette. Neil on kaks ühist last. Eks oli ju traditsioone trotsinud ka Haakoni isa kuningas Harald, kes omal ajal abiellus kaupmehetütre Sonja Haraldseniga.

Haakoni vanem õde, printsess Märtha-Louise abiellus 2002 samuti lihtrahva seast pärit mehe, kirjanik Ari Behniga. Armumine oli pöörane. “"Kui Märtha Louise poleks pärit kuningaperest, oleksime juba kaks nädalat pärast tutvumist abiellunud,“ on Ari öelnud. Kuid kuningakojast abiellumisloa saamine võttis noortel poolteist aastat. Printsess, kes Norra seadusandluse tõttu peab trooni oma nooremale vennale loovutama, kinkis Behnile kolm tütart.

Mees teenis põrguliku väimehe tiitli, avameelitsedes aastate jooksul nii oma viinavea kui ka uimastiekspertimentidega. Mullu märtsis naljatas Ari enda ja oma ämma, kuninganna Sonja suhete kohta: “Võimalusel lööks ta mu maha!” Mõni kuu hiljem andis Norra õukond teada, et Märtha-Louise ja Ari lahutavad abielu.