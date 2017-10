Menetlust juhtinud riigiprokurör Inna Ombler selgitas, et salajasi dokumente tuleb käidelda korrektselt. „Antud juhul pole põhjust arvata, et Raine Eenma oleks salastatud dokumendid andnud edasi kõrvalistele isikutele, aga võimalus, et salastatud infole pääsevad ligi kõrvalised isikud, on olemas juba siis, kui selline info turvaalalt välja viiakse,“ selgitas riigiprokurör Ombler.