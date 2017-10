„Ükskõiksus põhiseaduse suhtes võib tekitada demokraatlikes riikides palju pahandust, miks muidu osutas Venemaa Kataloonia referendumile suurt soosingut nii sotsiaalmeedias kui ka infooperatsioonides,“ ütleb Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson.

„Hispaania on demokraatlik riik ja seal kehtib 1978. aastast demokraatlik põhiseadus, ainult selle raames saab läbi viia sellist keerulist protsessi nagu Kataloonia iseseisvumine,“ räägib Mihkelson. „Väga ohtlik on ükskõiksus põhiseaduse vastu, see võib tekitada demokraatlikes riikides palju pahandust.“

Mihkelson mõistab, miks Kataloonia referendum tekitas Eestis emotsioone. „See ei ole võrreldav meie lähiajalooga ja Eesti iseseisvuse taastamisega,“ ütleb ta. „Eesti oli juba iseseisev riik ning demokraatliku Hispaania võrdlemine Nõukogude Liiduga viib meid lõplikult rappa.“

Ehkki hiljuti korraldatud Kurdistani rahvahääletus ja Kataloonia referendum ei allu päris võrdlusele, siis nende eesmärgid olid hoopis erinevad, räägib Mihkelson.

„Kuigi Kurdistanis oli referendumist osavõtt tunduvalt mõjusam, siis kurdide eesmärg ei ole kohene iseseisvumine,“ sõnas Mihkelson Kataloonia praeguste juhtide lubadustele kuulutada pärast referendumi „jah“ sõna koheselt välja iseseisev riik. „Kurdide rahvahääletuse mõte oli saada teadmine ja soovitused edasisteks läbirääkimisteks Iraagi keskvõimuga, mis kindlasti ei tule lihtsad. Loodetavasti mõtlevad Kataloonia juhid samuti enne otsustamist mitu sammu ette.“