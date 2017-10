Türgi president Recep Tayyip Erdoğan ütles pühapäeval Ankaras parlamendis peetud kõnes, et Türgi oleks õnnelik, kui saaks anda oma panuse Euroopa Liidu tulevikku, vahendab agentuur Anadolulu. Riigipea sõnul võimaldaks Türgi liikmesus Euroopa Liidul majanduslikult ja kultuuriliselt kasvada.

Arvestades, et Türgi liitumiskõnelused Euroopa Liiduga on suhete pingestumise tõttu seiskunud ning Saksa poliitikud nõuavad kõneluste katkestamist, siis kuulutas Erdoğan, et Türgi jaoks ei mängi Euroopa Liidu liikmesus enam mingit rolli ning Türgi astub oma valitud teel edasi. „Euroopa Liidu liikmesus ei ole Türgile enam oluline,“ rõhutas ta.