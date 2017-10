Psühholoog Jill Weber selgitab, et naistele meeldib suudelda, sest see on emotsionaalne ja intiimne. Kui tahta paarina leida enam lähedust, siis tasub naist just suudlustega vallutada. Millised on need tundlikud kohas naise kehal, kuhu ta suudlust ootab?!

Naise lopsakad ja kutsuvad huuled mõjuvad meestele kindlasti vastupandumatuna, kuid ometigi on veel ihul kohti, kuhu naine mehe suudlusi ootab, kirjutab Mens Health.

Kuhu tasub mehel naisele suudlusi jagada?