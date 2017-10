Täna algas Malaisias kohus Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni poolvenna tapmise asjus.

Siti Aisyah (AP / Scanpix)

Kim Jong-nam tapeti käesoleva aasta veebruaris Kuala Lumpuri lennujaamas. Kahtlustatavatena võeti vahi alla 29aastane vietnamlanna Doan Thi Huong ja 25aastane indoneeslanna Siti Aisyah, meenutab BBC. Naised asetasid mehe näole toksilise närvimürgiga VX immutatud rätiku. Pärast vahistamist väitsid mõlemad, et neid kasutasid ära Põhja-Korea agendid ning neile öeldi, et tegemist on kõigest telešõuga.

Siti Aisyah ja Doan Thi Huong (AP / Scanpix)

Pyongyang on siiani eitanud igasugust osalust Kim Jong-nami surmas. Siiski ütles süüdistaja kohtus, et mõrvapäeval lendasid Malaisiasse neli meest, kes on usutavalt pärit ei kusagilt mujalt kui Põhja-Koreast. Ent siiani on konkreetseid süüaluseid vaid kaks.

Doan Thi Huong (AP / Scanpix)

Süüdimõistmise korral võib naisi ees oodata surmanuhtlus.

Täna alanud kohtuprotsess kestab ilmselt nädalaid ning selle aja jooksul kuulatakse üle kümneid tunnistajaid.