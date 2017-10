„Kui ma aus olen, siis kartsin eilset päeva rohkem, kui Barcelonas toimunud terrorirünnakut. Terrori puhul sa tead, et Kataloonia politsei aitab, kuid kui rahvas ise mässab, siis sa ei saa kindel olla,“ räägib Barcelonas olev Carolin Õhtulehele, mis tunded teda iseseisvusreferendumiga seoses valdavad. Carolin ütleb, et eile lendasid terve päeva ringi helikopterid ja kui naine õhtul ranna ääres asuvasse jäätisekohvikusse tööle hakkas minema, kartis ta pisut, sest polnud kindel, mis linnas toimuda võib või kuidas katalaanid välismaalaste suhtes meelestatud on. „Kui nad näevad, et Euroopa Liit midagi ette ei võta ja neid ainult alla surutakse, siis kaua sa ikka kannatad. Kui nad selle kõige taustal plahvatavad ja vägivallatsema hakkavad, tulevadki rahutused.“ Carolin on Barcelonas elanud viis aastat. Naine räägib, et iseseisvumise soov on katalaanidel olnud kogu aeg. „Kataloonia on ju riik riigis – neil on oma keel ja traditsioonid. Kui ma siia kolisin, hõiskasin kogu aeg, et olen Hispaanias, aga nende jaoks on see solvav,“ räägib ta. „Kui küsida, kas sa oled hispaanlane või kas hispaania keelt räägid, vaatavad nad sind imelikult.“

Carolin kirjeldab, et katalaanide hakkasin Barcelonas asuval Kataloonia väljakul kogunema juba nädal tagasi. „Juba hommikul vara lehvitasid nad oma suurte lippudega, laulsid ja näitasid, et nad hoiavad kokku ja tahavad vabadust.“ Carolin räägib, et parasjagu toimuvad linnas ka La Mercé linnapidustused, mis teeb kõik veel ilusamaks. „Tänavad on kaunistatud, on atraktsioonid ja inimesed kogunevad juba selle pärast. Mul endalgi tekib tunne, et tahaks käest hoida ja kaasa laulda.“ Katalaanide soov iseseisvuda oli Carolini sõnul enne eilset väga ilus, vägivalda polnud kuskil. „Lapsedki kleepisid plakateid kirjaga „Me tahame vabaks!“. Kõigil on seljas spetsiaalsed T-särgid, mida pakistanlased tänavatel müüvad. Kõigi on lipud seljas, kotis, püksis ja peas – kuhu mahub, sinna pannakse.“

Vanad inimesed kardavad pensionite pärast Katalaanid kutsusid üksteist üles iseseisvuse poolt hääletama, kuid vanemad inimesed Carolini sõnul kardavad. „Hispaania on lubanud, et nad jäävad oma pensionitest ilma. Seda nad kardavadki. Ja vägivalda. Nooremad inimesed siis julgustavad neid.“ Suurem osa inimesi siiski ütleb Carolini sõnul, et nad peavadki vabad olema ja kui tänaval kelleltki iseseisvuse kohta küsida, hakatakse hea meelega sel teemal rääkima. Täna hommikul olid Barcelona tänavad üsna tühjad, sest inimesed on Carolini sõnu kogu möllust väsinud. „Nad magasid ju laupäeval hääletuspunktide ees, nädal aega on öösiti üleval oldud ja kogunetud.“ Suurem möll käis Barcelonas, väiksemates külades oli üldiselt vaikne. „L'Hospitalet de Llobregatis oli ka mingi olukord, kus politsei tuli hääletuskaste ära võtma, aga linnapea neile vastu astus,“ teab ta. Inimesed Barcelonas ootavad, mis neist edasi saab. „Hispaania president lubas, et kui häälteenamus tuleb, siis saab Kataloonia 48 tunniga vabariigiks. See tuli ära, kuigi palju hääli likvideeriti.“ Oodatakse, kas Euroopa Liit ka kuidagi sekkuda kavatseb või vaatab seal toimuvat pealt. „Mingeid samme peab astuma. See ei saa niimoodi edasi minna,“ on Carolin resoluutne. „Kataloonia tahab maha istuda, kompromissi leida, aga praegu raiutakse kõigele, mis nad ütlevad, eitavalt vastu.“ Homme on välja kuulutatud vaba päev Eestlanna saab väga hästi aru nii katalaanidest kui ka Hispaaniast. „Välismaalasena kardan ma muidugi, et mis minust saab,“ tunnistab Carolin. „Ma olen siin täiesti legaalselt, aga kolin praegu Matadeperast Barcelonasse. Vahetan elukohta ja pean hakkama pabereid täitma. Kui Kataloonia saab vabariigiks, ei saa nad ju kohe Euroopa Liitu. Nii võib juhtuda, et ma jään kuhugi auku kinni, bürokraatia tuleb peale ja ma ei saagi pabereid korda.“ Samas ütleb Carolin, et katalaanid võtavad väikest Eestit omale iseseisvumise osas kõvasti eeskujuks – tegid nad ju Balti keti eeskujul Kataloonia iseseisvuse toetuseks inimketigi. „Nad ütlevad, et vau, eestlased väikse rahvana said vabaks ja meie tahame ka. Nad saaksid hakkama, sest Kataloonial on ju toimiv valitsus.“